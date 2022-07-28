ميلوني: إيطاليا بقيادة حزبي ستكون جديرة بالثقة في المحافل الدولية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) القومي، جورجا ميلوني إن إيطاليا بقيادة حزبها وتحالف يمين الوسط “ستكون دولة جديرة بالثقة” في المحافل الدولية.

وأضافت ميلوني، مخاطبة الخميس القيادة الوطنية لحزبها الذي رجحت استطلاعات الرأي تصدره لانتخابات 25 أيلول/سبتمبر البرلمانية “نريد أن ندافع عن المصالح الوطنية وأن نطرح في أوروبا قضايا كانت إستراتيجياتها خاطئة بشأنها”.

وعن الحرب الروسية على أوكرانيا، قالت ميلوني “يجب أن نكون واضحين للغاية بشأن الحرب. بصفتنا معارضة (لحكومة ماريو دراغي) طلبنا من الحكومة أن تفعل ما هو ضروري حتى لا تكون إيطاليا الرابط الأضعف في الغرب، بل أن تظهر نفسها فخورة ومخلصة وتزيل الصورة النمطية لدولة السباغيتي والمندولين”.

وأردفت “نجدد التأكيد على أننا سنكون ضامنين دون غموض للانتماء الإيطالي (للغرب) وللدعم المطلق للمعركة البطولية للشعب الأوكراني”.

وكانت ميلوني، التي ترأس حزب المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين اليميني المناهض للمؤسسات الأوروبية في بروكسل، قد انتقدت مقالات نشرتها صحف أمريكية وانجليزية تحدثت عن قرب وقوع إيطاليا في “أيدي الفاشيين الجدد”.