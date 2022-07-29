دي مايو: بيانات الأغذية الزراعية إيجابية للغاية رغم الوضع الدولي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو “لدينا بيانات إيجابية للغاية”، من ناحية “الأغذية الزراعية، على الرغم من الوضع الذي نواجهه دوليًا”.

وأضاف الوزير دي مايو خلال خطابه أمام الجمعية الوطنية لاتحاد الزراعيين الإيطاليين (كولديريتّي) الجمعة، “في عام الأزمة 2020، كان القطاع الوحيد الذي كان ينمو في الصادرات هو الأغذية الزراعية”، وفي “عام 2021 الذي سجلنا فيه رقما قياسيا للصادرات الإيطالية، كانت القوة الدافعة هي قطاع الأغذية الزراعية”.

وتابع وزير الخارجية: “أنا سعيد جدًا بحقيقة أنه في عام 2022 أيضًا، في الأشهر الخمسة الأولى، سجل قطاع الأغذية الزراعية زيادة بنسبة 11٪ مقارنة بالعام الماضي القياسي، وبشكل عام وصل مؤشر المنتجات الإيطالية إلى 22٪”، مع أن “هذه الأشهر الخمسة من عام 2022 تساهم في ثلث إجمالي الناتج المحلي من خلال الصادرات”.