حزب إخوة ايطاليا: واضح أننا مع أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال حزب إخوة إيطاليا، إن “خيارنا للدفاع عن أوكرانيا واضح وغير قابل للنقض. نحن الحزب الذي دافع عن خط إيطاليا الأطلسي بدون أية شروط”.

وفي مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الجمعة، أضاف رئيس كتلة حزب إخوة إيطاليا بمجلس النواب، فرانشيسكو لولّوبريجيدا أنه “فيما يتعلق بقضية العلاقات بين السفارة الروسية و(زعيم حزب الرابطة ماتيو) سالفيني، أن “القصة التي نشرتها الصحافة تبدو لي مشابهة جدًا لما تم نشره بالفعل منذ أكثر من شهر، حيث ربما لم تكن هناك حاجة لاستغلاله في الحملة الانتخابية”.

وذكر لولّوبريجيدا، أنه “يمكن أن يكون هناك نوع من الاختبار في مجال التصويت على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو”، مبيناً أن “التصويت في البرلمان يخدم على وجه التحديد لتوضيح جميع المواقف”. واختتم محذرا من أنه: “إن كان هناك من سيصوت ضد الأمر، فسيكون ذلك مشكلة بالنسبة لنا”.