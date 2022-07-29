إيطاليا: لجنة برلمانية تحذر من تدخل أجنبي محتمل للتأثير على الانتخابات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- في رسالة إلى رئيسي مجلسي النواب والشيوخ، دعا رئيس اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية الإيطالية (كوباسير)، أدولفو أورسو، إلى وضع البرلمان في “حالة تأهب” بشأن أشكال تدخل أجنبي محتمل مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية.

ونوهت الرسالة بعمليات قرصنة جرت إبان انتخابات عام 2015 الألمانية، والتي أسفرت عن انتهاك “أنظمة كمبيوتر بالبوندستاغ” و “سرقة معلومات من رسائل البريد الإلكتروني لبرلمانيين ألمان”، فضلا عن عمليات أخرى في الآونة الأخيرة.

وتعود رسالة رئيس (كوباسير) إلى الأيام التي سبقت استقالة حكومة دراغي، حيث كان من المؤمل إجراء الانتخابات بعد نهاية الدورة التشريعية في ربيع العام القادم، وتشير إلى تحقيقات أجرتها اللجنة حول أشكال التضليل والتدخل الأجنبي والتهديدات الهجينة والإلكترونية.