برلسكوني ينفي التواصل مع السفير الروسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفي رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، زعيم حزب (فورتسا إيتاليا) التواصل مع سفير الاتحاد الروسي لدى بلاده خلال الساعات التي سبقت استقالة حكومة ماريو دراغي.

وشدد برلسكوني، حسب المذكرة الصادرة باسمه، على أنه “لم يلتق ولم يجر قط محادثة هاتفية مع السفير الروسي”.

وجاء حديث برلسكوني ردا على مقال لصحيفة (لا ريبوبليكا) أشارت فيه إلى أنه كشف عن تواصله مع السفير الروسي خلال لقاء مع مسؤولين في ائتلاف يمين الوسط.

وكان برلسكوني، الذي أقام علاقات صداقة مع الرئيس الروسي، قد أعرب في وقت سابق عن “خيبة الأمل ومعارضة خيارات بوتين”، وذلك غداة تصريحاته في مناسبة عامة انتقد فيها الرئيس الامريكي جو بايدن والامين العام لحلف شمال الاطلسي، يانس ستولتبرغ متحدثا عن “افتقار العالم وأوروبا لزعماء” بوسعهم الجلوس الى طاولة مفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.