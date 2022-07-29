دي مايو: الدبلوماسية الثقافية مضاعف هائل للمصداقية الدولية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى أن شبكة المعاهد الثقافية الإيطالية تعتبر “واجهة” لبلاده في العالم.

وأضاف، متحدثًا الجمعة في الجلسة الختامية لمؤتمر (مديري المعاهد الثقافية الإيطالية) بمسرح (سان كارلو) بمدينة نابولي، “نريد أن نجعل هذه المعاهد متاحة للأقاليم ولمنتجي الثقافة المنتشرين في كل ركن من أركان البلاد”.

وقال دي مايو “هذا العام هو مناسبة خاصة: الذكرى المئوية لتأسيس أول معهد ثقافي إيطالي في براغ”، مشددا على “الحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التفكير في الدبلوماسية الثقافية التي نريدها لإيطاليا”.

وأردف “نواجه اليوم سيناريوهات دولية معقدة بشكل متزايد، مليئة بالتحديات والاختلالات وللأسف الحرب حتى في قلب أوروبا”، ملفتا إلى أنه “في هذا الاطار التنافسي المتزايد، تعد الدبلوماسية الثقافية مضاعفًا هائلاً للمصداقية الدولية لتحقيق مصالحنا بشكل أفضل وتعزيز قيمنا وبناء بانوراما دولية معًا على أساس الحوار والتعاون والاحترام المتبادل”.