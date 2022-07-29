إيطاليا: 244 وفاة جديدة جراء كوفيد وتسجيل 54 ألف إصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الخاصة بالوضع الوبائي اليومي لكوفيد-19 الصادرة مساء الجمعة (29 تموز/يوليو) تسجيل 244 حالة وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و54 ألفا و88 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

الوفيات أمس الخميس كانت 199 وفاة والاصابات المؤكدة بلغت 60 ألفا و381 إصابة.

وبأرقام اليوم يرتفع عدد الأشخاص الذين حصد الوباء أرواحهم 171 ألفا و882.

وتراجعت نسبة الحالات الإيجابية مقارنة بعدد الاختبارات إلى 19,2 في المئة عن 20,4 في المئة المسجلة أمس.

ووفق بيانات الوزارة، انخفض عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات اليوم بستة مرضى ليبلغ 400، وكذلك حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (143 مريضا أقل) لتصل إجمالا إلى 10 آلاف و768.

حصيلة الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس في إيطاليا، بمن فيهم المتعافون والضحايا وأصحاب الحالات الإيجابية، ترتفع اليوم إلى 20 مليونا و952 ألفا و476، تعافى من بينهم 18 مليونا و457 ألفا و330.