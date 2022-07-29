كونتي: لا تحالف لحركة خمس نجوم مع الحزب الديمقراطي في الانتخابات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن رئيس حركة خمس نجوم، رئيس الوزراء السابق، جوزيبي كونتي، أن الحركة لن تتحالف مع الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر اجراؤها في 25 أيلول/سبتمبر القادم.

وقال كونتي في تصريحات إذاعية الجمعة “بالأمس قلت إنني لا أستبعد حوارًا مع الحزب الديمقراطي في المستقبل، لكنني لم أتحدث عن تحالف، بل أرى أن الحزب الديمقراطي أيضًا قد غير موقفه بشأن الحد الأدنى للأجور”.

وأردف “لذلك لا يوجد تحالف في الأفق”، متسائلا عن ماهية “العلاقات التي يمكن أن تكون للحركة مع قوة سياسية (الحزب الديمقراطي) تصنع تحالفات مع أحزاب أخرى (صغرى محسوبة على تيار الوسط) كحزب كاليندا وماتيو رينزي ولويجي دي مايو ” المنشق عن الحركة. وقال “إنه تحشد لن نجد أنفسنا فيه أبدًا “، لأنه يعتمد على “شخصيات مثيرة للانقسام”.