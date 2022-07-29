مسؤول إيطالي يرفض ربط زيادة تدفقات الهجرة عبر ليبيا بالانتخابات البرلمانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفى وكيل وزارة الداخلية في الحكومة الإيطالية، نيكولا مولتيني وجود رابط بين الزيادة الأخيرة في تدفقات المهاجرين المنطلقين من سواحل ليبيا والانتخابات البرلمانية في إيطاليا، في إشارة إلى مقال لصحيفة (لا ريبوبليكا) عن دور روسي محتمل بهذا الصدد، عبر مجموعة (فاغنر) لاستغلال قضية الهجرة للتأثير على الانتخابات بفتح “صنبور” التدفقات من شرق ليبيا.

وأشار مولتيني، القيادي بحزب الرابطة الإيطالي، إلى أنه “منذ بداية العام حتى اليوم 29 تموز/يوليو 2022، وصل 21507 مهاجرًا من ليبيا إلى إيطاليا. ومن بين هؤلاء قدم أقل من 4000 منهم عبر سواحل برقة، بينما انطلق الاخرون من إقليم طرابلس”، أي السواحل الغربية لليبيا.