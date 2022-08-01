إيطاليا: معدلات التوظيف في حزيران الأعلى منذ عام 1977

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدلات التوظيف في إيطاليا في شهر حزيران/يونيو الماضي إلى 60,1% وهي الأعلى منذ عام 1977.

وأبرزت البيانات الصادرة الاثنين عن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، ثبات معدل البطالة عند 8,1%، بينما انخفض معدل عدم النشاط إلى 34,5%.

وأفاد (إستات) بأن عدد الأشخاص العاملين قد ارتفع مرة أخرى بسبب نمو الموظفين الدائمين، بعد الانخفاض المسجل في أيار/مايو، حيث تجاوز مرة أخرى 23 مليون شخص.

ومقارنة بشهر حزيران/يونيو 2021، ارتفع عدد الموظفين بنسبة 1,8% (+ 400 ألف وحدة) ويرجع ذلك أساسًا إلى الموظفين الذين بلغوا 18 مليون و100 ألف في حزيران/يونيو 2022.