سالفيني: سياسة إيطاليا الدولية ستظل نفسها بغض النظر عن الحكومة القادمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال الأمين العام لحزب (الرابطة) الإيطالي، ماتيو سالفيني إن سياسة إيطاليا على الساحة الدولية “ستظل نفسها دائمًا بغض النظر عن الحكومة” القادمة بعد انتخابات 25 أيلول/سبتمبر البرلمانية.

وأضاف زعيم الحزب، المنتمي لتحالف يمين الوسط، في تصريحات إذاعية الاثنين “نحن سنكون إلى جانب الديمقراطية والحرية والسلام أيا كان الفائز في الانتخابات. نحن ضد أي حرب أو عدوان أو غزو ونعمل من أجل السلام”.

وردا على سؤال ما إذا كان يرغب في تولي حقيبة الداخلية للتحكم في ظاهرة الهجرة، قال سالفيني “أرى نفسي حيث يراني الإيطاليون”.