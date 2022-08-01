البابا يزور كازاخستان في أيلول القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أعلن مدير المكتب الصحفي للكرسي الرسولي ماتيو بروني، أن البابا فرنسيس سيقوم برحلة رسولية إلى كازاخستان في الفترة من 13 إلى 15 أيلول/سبتمبر.

وأشار بروني اليوم الاثنين إلى أن الزيارة تأتي “تلبية لدعوة السلطات المدنية والدينية”، حيث سيقوم البابا بزيارة مدينة نور سلطان بمناسبة المؤتمر السابع لقادة الأديان العالمية والتقليدية.

وكان البابا قد أعرب في وقت سابق عن نية الزيارة خلال محادثة فيديو مع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف.

هذا وقد عُقد المؤتمر الأول للأديان العالمية والتقليدية في أستانا في عام 2003 وكان على مثال “يوم الصلاة من أجل السلام” في العالم الذي دعا إليه البابا يوحنا بولس الثاني في أسيزي في كانون الثاني يناير 2002، من أجل إعادة التأكيد على المساهمة الإيجابية لمختلف التقاليد الدينية في الحوار والوئام بين الشعوب والأمم بعد التوترات التي أعقبت هجمات الحادي عشر من أيلول سبتمبر عام 2001.

هذا وسيتمحور المؤتمر المقبل بين الأديان حول موضوع “دور قادة الأديان العالمية والتقليدية في التنمية الاجتماعية والروحية للبشرية في مرحلة ما بعد الوباء”، حسبما أفاد الفاتيكان.