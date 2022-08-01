ترحيب أوروبي بإبحار أول سفينة محملة بالحبوب من ميناء أوديسا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين عن “الترحيب بخروج أول سفينة” محملة بالحبوب من ميناء أوديسا الأوكراني المطل على البحر الأسود “بعد أشهر من الحصار من جانب روسيا”.

وقال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي للجهاز التنفيذي الأوروبي، بيتر ستانو اليوم الاثنين إنها “خطوة أولى مرحب بها للتخفيف من أزمة الغذاء الناجمة عن غزو أوكرانيا”.

وشدد ستانو على أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى “التنفيذ الكامل للاتفاقية”

ووقعت أوكرانيا وروسيا وتركيا بتيسير من الامم المتحدة على اتفاق مبادرة حبوب البحر الأسود في إستانبول الأسبوع الماضي من أجل تجنب أزمة أمن غذائي على مستوى العالم.

وتتضمن الاتفاقية إنشاء مركز تنسيق مشترك للنقل الآمن للمواد الغذائية التجارية والأسمدة من ثلاثة موانئ رئيسية في البحر الأسود، وهي أوديسا وتشورنومورسك ويوجني.