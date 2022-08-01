الانتخابات الإيطالية: حزب ميلوني يحتفظ بصدارة استطلاعات الرأي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قبل أقل من شهرين على إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في إيطاليا، أظهر أحدث استطلاع للرأي تصدر حزب جورجا ميلوني (إخوة إيطاليا) اليميني نوايا التصويت بنسبة 24,2% يليه الحزب الديمقراطي، الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق إنريكو ليتا، بنسبة 23.4%.

وحسب الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة Quorum/YouTrend لصالح قناة (سكاي نيوز24) الإخبارية الإيطالية، يأتي في المركز الثالث حزب (الرابطة) بزعامة ماتيو سالفيني بنسبة 13,5% والرابع حركة خمس نجوم (بقيادة جوزيبي كونتي) بنسبة 9,9% وفي المركز الخامس حزب سيلفيو برلسكوني (فورتسا إيتاليا) بنسبة 8%.

ويتصدر تحالف (التحرك وأوروبا+) قائمة أحزاب يسار-الوسط الصغرى بنسبة 5,2% يليه تحالف (اليسار الإيطالي والخضر) بنسبة 4%، بينما لا يزال حزبا ماتيو رينزي (إيطاليا حية) ولويجي دي مايو (معًا من أجل مستقبل) تحت سقف الـ3% الذي يسمح بدخول البرلمان.