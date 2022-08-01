رئيسة المفوضية الأوروبية: نحن بحاجة للاستعداد للأسوأ بشأن أزمة الطاقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من تفاقم أزمة الطاقة داخل حدود الاتحاد الأوروبي مع تصاعد حدة المواجهة بين موسكو وبروكسل.

وقالت رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي لصحيفة (إل موندو) الإسبانية: “بالنظر إلى أن روسيا قطعت بالفعل كليًا أو جزئيًا إمدادات الغاز عن 12 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، فإننا بحاجة إلى الاستعداد للأسوأ”، حيث أعلنت شركة (غازبروم) نهاية الأسبوع الماضي تعليق امدادات الغاز إلى لاتفيا بعد قطعها في وقت سابق عن وفنلندا وهولندا والدانمارك وبولندا وبلغاريا لرفضها الدفع بالروبل.

كما قلصت روسيا شحنات الغاز إلى ألمانيا، القوة الاقتصادية الرئيسية للاتحاد الأوروبي بحجة أعمال صيانة، وهو ما يُنظر إليه على أنه انتقام من العقوبات الغربية.

وأشارت فون دير لاين إلى أن خطة الطوارئ الأوروبية للغاز خلال الأشهر الثمانية المقبلة تهدف إلى “المساعدة في تلبية احتياجاتنا الشتوية، وقالت “في غضون أسبوع واحد فقط، وافق الاتحاد الأوروبي على خطوة حاسمة وغير مسبوقة لمواجهة تهديد بوتين بقطع شحنات الغاز بالكامل”.

ورحبت فون دير لاين، في ردها على أسئلة الصحيفة الاسبانية عبر البريد الإلكتروني، بموقف مدريد بشأن خطة الطوارئ التي كانت عارضتها في البداية، مشددة على أن “المسألة تتعلق مرة أخرى بالتضامن الأوروبي”.