إيطاليا: 121 وفاة جديدة بسبب كوفيد وتسجيل 18 ألف و813 إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الخاصة بالوضع الوبائي اليومي لكوفيد-19 الصادرة مساء الاثنين (1 آب/أغسطس) تسجيل 121 حالة وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و18 ألفا و813 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

الوفيات أمس الأحد كانت 83 وفاة والاصابات المؤكدة بلغت 36 ألفا و966 إصابة.

وبأرقام اليوم يرتفع عدد الأشخاص الذين حصد الوباء أرواحهم منذ تفشيه 172 ألفا و207.

وتراجعت نسبة الحالات الإيجابية مقارنة بعدد الاختبارات إلى 17,8 في المئة عن 18 في المئة المسجلة أمس.

ووفق بيانات الوزارة، ارتفع عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات اليوم بواقع 10 مرضى ليبلغ 398، وكذلك حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (28 مريضا) لتصل إجمالا إلى 10 آلاف و527.

ويقدر عدد الحالات الإيجابية الحالية بمليون و254 ألفا و753 بانخفاض قدره 21 ألفا و730 حالة عن الامس، بينما تبلغ حصيلة الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس في إيطاليا منذ بداية الازمة الصحية، (بمن فيهم المتعافون والضحايا وأصحاب الحالات الإيجابية) 21 مليونا و59 ألفا و545.