إيطاليا ترحب بمغادرة أول سفينة محملة بالحبوب لميناء أوديسا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعربت إيطاليا عن ترحيبها بالأنباء الواردة عن مغادرة أول سفينة محملة بالحبوب لميناء أوديسا الاوكراني.

ورأت وزارة الخارجية الإيطالية في تغريدة على منصة (تويتر) أنه “ينبغي ضمان استمرار هذه الصادرات دون انقطاع وبما يتماشى مع الالتزامات بالتخفيف من أزمة الغذاء العالمية”.

وتتجه السفينة إلى ميناء طرابلس في لبنان محمّلة بـ 26,527 طنا من الذرة، وهي الأولى التي تغادر بموجب مبادرة البحر الأسود للحبوب الموقعة في إستانبول في 22 تموز/يوليو.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش قد أعرب في وقت سابق اليوم الاثنين عن ترحيبه بإبحار أول سفينة تجارية من ميناء أوكراني منذ 26 شباط/فبراير 2022، وقال إنها محملة بسلعتين “الذرة والأمل”.