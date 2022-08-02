سالفيني: سأقدم مساهمة لوقف الحرب في أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن زعيم حزب الرابطة الإيطالي، ماتيو سالفيني أنه سيقدم “مساهمة” لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا، ولكنه لم يكشف عن نوعية هذه المساهمة.

وقال سالفيني الثلاثاء في تصريحات للصحفيين أمام ساحة (سان ماركو) بمدينة البندقية “الكل يطلب مني تقديم مساهمة لوقف الحرب وسأفعل ذلك”.

وأردف سالفيني، الذي ألغى زيارة إلى موسكو كانت مقررة في 29 أيار/مايو الماضي، “عاجلاً أم آجلاً ستنتهي الحرب وبالتفاوض لأنه في عام 2022 ليس من الممكن الانتصار في الحروب على الأرض، بل إنهائها على الطاولة، وكلما تم ذلك مبكرًا كلما كان أفضل”.

ورأى زعيم حزب الرابطة أنه “ينبغي إيجاد حلول”، مشيرا إلى أن فك الحصار عن الموانئ الأوكرانية واستئناف تصدير الحبوب عبرها يشكل “بالفعل خطوة إلى الأمام” وعلى “الدبلوماسية أن تلعب دورها” الآن.

وفي تلميح لفوز تحالف يمين الوسط بانتخابات 25 أيلول/سبتمبر البرلمانية، قال سالفيني “بعد شهرين سيكون في إيطاليا وزير خارجية جديد. أعتقد أنه سيكون قادرا على القيام بعمل أفضل من الذين سبقوه”.