مينّيتي: لأوروبا الوعي والقوة الدبلوماسية لتجنب حرب جديدة بين كوسوفو وصربيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى وزير الداخلية الإيطالي الأسبق، ماركو مينّيتي أن للاتحاد الأوروبي “الوعي والقوة الدبلوماسية للعمل بسرعة” لتجنب اندلاع حرب جديدة بين صربيا وكوسوفو، في إشارة للأزمة التي انفجرت مؤخرا على خلفية اعلان حكومة كوسوفو عن تشريع يفرض على الأغلبية الصربية استبدال لوحات سياراتهم ووثائق الهوية الصادرة من صربيا بأخرى صادرة عن كوسوفو.

وأشار مينّيتي، رئيس مؤسسة (ميد-أور) البحثية التابعة لمجموعة ليوناردو، في مقال بعنوان “ينبغي تجنب سراييفو جديدة” نشرته صحيفة (لا ريبوبليكا) إلى أن “قرار كوسوفو تأجيل التشريع إلى 1 أيلول/سبتمبر (بدلا من 1 آب/أغسطس)، بفضل ضغوط دولية قوية، يسمح لجميع الجهات الفاعلة المهتمة بوضع خطة عمل تهدف لتهدئة التوترات وتمهيد الطريق لحل متفق عليه” بين الطرفين.

وأضاف مينّيتي “مع ذلك، لا يغيب عن أحد أنه خشينا ليوم كامل تجدد الصراع المسلح بين صربيا وكوسوفو. فلقد أعادتنا التهديدات الصريحة وحواجز الطرق والتوترات والاشتباكات المسلحة إلى عام 1999، عندما أدى ترادف تفكك يوغوسلافيا السابقة في عهد تيتو مع أزمة البلقان المتجذرة، التي لم يتم حلها، إلى حملة جوية ضخمة للناتو ضد صربيا ميلوسوفيتش. لقد كانت حقبة أخرى ومرت مياه كثيرة تحت الجسر، ومع ذلك، لا تزال بعض القضايا التاريخية – السياسية إلى حد كبير دون حل”.

ونوه مينّيتي، القيادي السابق في الحزب الديمقراطي، بأن “الأمر متروك لأوروبا لتضع على الفور مبادرة للحوار بين دولتين تتقاسمان مصيرا أوروبيا (الانضمام للتكتل الموحد) بعيدًا إلى حد ما ولكن لا مفر منه”. وشدد على أنه “لا ينبغي السماح لأي شخص بالتفكير ولو للحظة أن الحريق الذي اندلع في أوكرانيا يمكن أن يمتد إلى البلقان غدًا والذي سيكون من المستحيل السيطرة عليه”.