الانتخابات الإيطالية: الحزب الديمقراطي يعلن التحالف مع حزبين بتيار الوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن الحزب الديمقراطي وائتلاف (التحرك وأوروبا+) الوسطي التوصل إلى اتفاق تحالف بشأن البرنامج الانتخابي وقوائم المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر اجراؤها في 25 أيلول/سبتمبر القادم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء شارك فيه الأمين العام للحزب الديمقراطي، إنريكو ليتّا، سكرتير حزب (التحرك) كارلو كاليندا والأمين العام لحزب (أوروبا+)، بينيديتو ديلا فيدوفا

وقال ليتّا إن “الميثاق الذي توصلنا إليه اليوم يجعل الانتخابات القادمة قابلة للتنافس وبديل لليمين” الذي تقوده أحزاب (إخوة إيطاليا) و(الرابطة) و(فورتسا إيتاليا) ولا يزال يتصدر استطلاعات نوايا التصويت.

وبدوره، قال كاليندا، الوزير السابق للتنمية الاقتصادية والمنشق عن الحزب الديمقراطي، إن “الانتخابات المقبلة هي اختيار انتماء بين إيطاليا أوروبية في مقدمة الدول الكبرى وإيطاليا متحالفة مع أوربان وبوتين. إنها نقطة تحول ستحدد التاريخ المستقبلي لبلدنا وأوروبا”.

وبحسب أحدث استطلاعات نوايا التصويت، يأتي الحزب الديمقراطي في المرتبة الثانية في قائمة القوى السياسية بنسبة 23,4%، بعد حزب جورجا ميلوني (إخوة إيطاليا) اليميني (24,2%).

أما تحالف (التحرك وأوروبا+)، وهو تحالف داعم للمشروع الأوروبي ولأجندة حكومة ماريو دراغي المستقيلة، يعتبر الأكثر شعبية بين أحزاب الوسط.