السبع الكبرى تدين استغلال روسيا للطاقة كـ”سلاح وأداة للإكراه الجيوسياسي”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعرب وزراء خارجية الدول السبع الصناعية الكبرى والممثل الأعلى للسياسة الأمنية والشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي عن ادانتهم لمحاولات روسيا استغلال صادراتها من الطاقة كـ”سلاح وأداة للإكراه الجيوسياسي”، ووصفوها في بيان مشترك الثلاثاء بأنها “ليست مورداً موثوقاً للطاقة”.

وأعلن وزراء خارجية كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية ، ومنسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي “العمل في تضامن وتنسيق وثيق للتخفيف من تأثير اضطرابات الإمدادات على الاقتصادات والمواطنين على مستوى العالم وفي بلداننا، لا سيما من أجل حماية الجماعات الضعيفة”.

كما أكد البيان على “العمل على ضمان عدم استغلال روسيا لموقعها كمنتج للطاقة للاستفادة من عدوانها على حساب الدول الضعيفة”، و”البناء على الإجراءات التي اتخذناها مؤخرًا لتأمين إمدادات الطاقة وتحقيق الاستقرار في الأسواق وتخفيف الزيادات في أسعار الطاقة التي تحركها تصرفات روسيا وظروف السوق غير العادية”.

ووفق بيان السبع الكبرى والاتحاد الاوروبي، “يشمل ذلك جهودنا لتقليل طلبنا على الطاقة الروسية ودعمنا للإجراءات الجماعية الطوعية لوكالة الطاقة الدولية”، مع “الالتزام بتنويع مصادر الطاقة والموارد وتشجيع أسواق طاقة تنافسية وموثوقة ومعقولة التكلفة تتسم بالشفافية وتلتزم بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة”.