إيطاليا: 190 وفاة جديدة جراء كوفيد وتسجيل 64 ألفا و861 إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الخاصة بالوضع الوبائي اليومي لكوفيد-19 الصادرة مساء الثلاثاء (2 آب/أغسطس) تسجيل 190 حالة وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و64 ألفا و861 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

الوفيات أمس الاثنين كانت 121 وفاة والاصابات المؤكدة بلغت 18 ألفا و813 إصابة.

وبأرقام اليوم يرتفع عدد الأشخاص الذين حصد الوباء أرواحهم منذ تفشيه 172 ألفا و397.

وارتفعت نسبة الحالات الإيجابية مقارنة بعدد الاختبارات إلى 18,3 في المئة عن 17,8 في المئة المسجلة أمس.

ووفق بيانات الوزارة، تراجع عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات اليوم بواقع 12 مريضا ليبلغ 386، وكذلك حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (282 مريضا) لتصل إجمالا إلى 10 آلاف و245.

ويقدر عدد الحالات الإيجابية الحالية بمليون و229 ألفا و707، بينما تبلغ حصيلة الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس في إيطاليا منذ بداية الازمة الصحية، (بمن فيهم المتعافون والضحايا وأصحاب الحالات الإيجابية) 21 مليونا و124 ألفا و644.