الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة: الحوار السياسي ضروري لحل الصراع بشمال إثيوبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- شدد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على أن “الحوار السياسي ضروري لحل الصراع في شمال إثيوبيا وتحقيق سلام دائم”.

جاء ذلك في بيان مشترك الثلاثاء في أعقاب الزيارة الأولى المشتركة للمبعوثين الخاصين للقرن الافريقي، الأوروبية أنيت ويبر والامريكي مايك هامر، إلى ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، من أجل “تشجيع إطلاق المحادثات بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير شعب تيغراي تحت رعاية الاتحاد الأفريقي”.

ورحب المبعوثان بـ”الالتزام العلني لكلا الطرفين بالمشاركة في المحادثات واعرابهما عن الاستعداد لدعم الوساطة التي تقودها أفريقيا”.

واتفق المبعوثان على أن “الاستعادة السريعة للكهرباء والاتصالات والخدمات المصرفية وغيرها من الخدمات الأساسية في تيغراي أمر ضروري لشعب تيغراي”، وبالمثل، فإن “الوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى تيغراي وإلى إقليمي عفر وأمهرة المجاورين المتأثرين بالنزاع أمر حتمي، مصحوبًا برفع القيود المفروضة على النقد والوقود والأسمدة”.

وأكد البيان “التزام الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بتقديم المساعدة لجميع المجتمعات المحتاجة في إثيوبيا ، بما في ذلك المتضررين من الجفاف وانعدام الأمن الغذائي”.

كما نوه البيان المشترك بأن “المساءلة هي أساس رئيسي للمصالحة”، وفي هذا السياق، حث المبعوثان على “التعاون مع اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان في إثيوبيا (ICHREE) والوصول إلى مناطق النزاع لتمكينهم من إجراء تحقيق موثوق”.