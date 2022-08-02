برودي يرحب بالاتفاق الانتخابي بين الحزب الديمقراطي وحزبين بتيار الوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رحبالزعيم السياسي الإيطالي المخضرم، رومانو برودي بالاتفاق المعلن اليوم بين الحزب الديمقراطي وحزبي الوسط (التحرك) و(أوروبا+) لخوض الانتخابات البرلمانية في 25 أيلول/سبتمبر القادم.

وقال برودي، الرئيس السابق لحكومة إيطالية بقيادة يسار-الوسط وللمفوضية الأوروبية، في تصريح صحفي مساء الثلاثاء “أنا سعيد جدًا بالاتفاق ليس فقط لأنه اتفاق انتخابي يجعل التحالف أكثر قوة، ولكن أيضًا يضمن أخيرًا استراتيجية مشتركة بشأن الخيارات الحاسمة لمستقبل البلاد”.

يشار إلى أن الحزب الديمقراطي قد أعلن في وقت سابق أنه لن يتحالف مع حركة خمس نجوم بحكم أن الأخيرة أرغمت رئيس الوزراء ماريو دراغي على تقديم استقالة حكومته.