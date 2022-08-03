سالفيني: 15% فقط من المهاجرين الوافدين لإيطاليا هم لاجئون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار زعيم حزب الرابطة الإيطالي، ماتيو سالفيني إلى أن 15 في المئة فقط من المهاجرين الذي يصلون إلى بلاده يمكن وصفهم باللاجئين.

وقال سالفيني في تصريحات إذاعية الأربعاء إن “من بين 52987 طلب لجوء في عام 2021، تم رفض أكثر من النصف على الرغم من أن اليسار أعاد تضمين الحماية الخاصة والإنسانية لتقديم طرق مختصرة لأولئك الذين يهبطون في إيطاليا”.

وأضاف “في عام 2021 أيضًا حصل 8،107 من الوافدين فقط على وضع اللاجئ، أي ما يعادل 15في المئة من إجمالي الطلبات التي تم فحصها”.

وأعلن سالفيني أنه سيزور غدا جزيرة لامبيدوزا في إطار الحملة الانتخابية، وقال ” يوجد هناك اليوم 1504 شخصًا في النقطة الساخنة على الرغم من أنها لا تتسع إلا لـ 357 شخصًا. إنه عار يحمل وسم الحزب الديمقراطي: ننتظر بفارغ الصبر لقلب هذه الصفحة بفضل تصويت الإيطاليين في 25 أيلول/سبتمبر”.