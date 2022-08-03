البابا يأمل سير لبنان على طريق “الولادة الجديدة”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب البابا فرنسيس اليوم الأربعاء عن الامل بأن يواصل لبنان، بمساعدة المجتمع الدولي، السير على طريق “الولادة الجديدة”.

وجاء حديث البابا في ختام مقابلته العامة في قاعة بولس السادس بالفاتيكان عشية الذكرى السنوية الثانية لانفجار مرفأ بيروت.

وحسب الموقع الاخباري للكرسي الرسولي، قال البابا “يصادف غداً الذكرى السنوية الثانية للانفجار في مرفأ بيروت. أوجه فكري إلى عائلات ضحايا هذا الحدث الكارثي وإلى الشعب اللبناني العزيز وأدعو الله أن يعزي الجميع بالإيمان وأن تواسيه العدالة والحقيقة التي لا يمكن إخفاؤها أبدًا”.

وتابع بالقول “آمل أن يواصل لبنان، بمساعدة المجتمع الدولي، السير على طريق ‘الولادة الجديدة’، والبقاء وفياً لدعوته في أن يكون أرض سلام وتعددية، حيث يمكن للجماعات من مختلف الأديان أن تعيش في أخوّة”.

