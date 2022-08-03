قيادي في يسار الوسط: خطر رئاسة ميلوني للحكومة ليس الفاشية، بل الفوضى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى الأمين العام لحزب (التحرك) المحسوب على تيار الوسط، كارلو كاليندا أن زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) اليميني جورجا ميلوني تفتقر إلى الخبرة لقيادة حكومة في حالة فوز حزبها في الانتخابات البرلمانية القادمة.

وقال كاليندا، الذي أعلن تحالف حزبه مع الحزب الديمقراطي، في مقابلة مع قناة (سكاي نيوز24) الإخبارية الإيطالية “ميلوني ليست مناسبة على الإطلاق أن تكون رئيسة للوزراء. لم تحكم أي شيء أبدًا ولم تتول سوى منصب وزيرة بدون حقيبة”.

وأشار إلى أن قادة حزبها، الذي يوصف بالوريث السياسي للحركة الفاشية الإيطالية، ” لم يديروا شيئا في حياتهم أبدًا وهذه مشكلة كبيرة. الخطر هنا ليس الفاشية، بل الفوضى. سيحولون إيطاليا إلى فنزويلا “، في إشارة إلى الانهيار الاقتصادي والمالي الذي أضحى نموذجا سلبيا للدولة في الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية.