أمين عام وزارة الخارجية الإيطالية يلتقي القائم بأعمال السفارة الامريكية الجديد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدث الأمين العام لوزارة الخارجية الايطالية السفير إيتوري سيكوي عن “لقاء مثمر” مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الجديد لدى إيطاليا، شون كرولي.

وأشارت تغريدة لوزارة الخارجية على منصة (تويتر) إلى أنه جرى خلال اللقاء “تبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية بين إيطاليا والولايات المتحدة”، الدولتين “الصديقتين والحليفتين من أجل تعزيز السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة”.

كرولي القائم بالأعمال المؤقت في سفارة الولايات المتحدة، وصل إلى روما في تموز/يوليو الماضي.

وقبل نقله إلى روما، عمل كرولي رئيسا لمكتب العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وأوروبا الغربية وشغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية في مكتب الشؤون الأوروبية والأوراسيين.

ولم تعيّن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سفيرا لها بعد نهاية فترة عمل السفير السابق لويس أيزنبرغ، الذي عينه دونالد ترامب.