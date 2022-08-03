إيطاليا: 171 وفاة جديدة بكوفيد و45 ألفا و621 إصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الخاصة بالوضع الوبائي اليومي لكوفيد-19 الصادرة مساء الاربعاء (3 آب/أغسطس) تسجيل 171 حالة وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و45 ألفا و621 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

الوفيات أمس الثلاثاء كانت 191 حالة وفاة والاصابات المؤكدة بلغت 64 ألفا و861 إصابة.

وبأرقام اليوم يرتفع عدد الأشخاص الذين حصد الوباء أرواحهم منذ تفشيه 172 ألفا و568.

وتراجعت نسبة الحالات الإيجابية مقارنة بعدد الاختبارات إلى 17,8 في المئة، بعد أن كانت أمس 18,3 في المئة.

ووفق بيانات الوزارة، ارتفع عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات اليوم بواقع 10 مرضى ليبلغ 396، بينما تراجعت حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (239 مريضا) لتصل إجمالا إلى 10 آلاف و6.

حصيلة الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس في إيطاليا منذ بداية الازمة الصحية، بمن فيهم المتعافون والضحايا وأصحاب الحالات الإيجابية، يقدر اليوم بـ21 مليونا و170 ألفا و600.