إيطاليا ترحب بتمديد الهدنة باليمن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعربت الحكومة الإيطالية الأربعاء عن ترحيبها بالتمديد الإضافي للهدنة في اليمن بوساطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية إنها “تشجع الأطراف على اغتنام هذه الفرصة للاتفاق على هدنة مطولة ومواصلة العمل على جميع الملفات المفتوحة”.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ قد أعلن عن “أنَّ الطرفين اتَّفَقَا على تمديد الهدنة بالشروط ذاتها لمدة شهرين إضافيين من 2 آب/أغسطس 2022 وحتى 2 تشرين الأول/أكتوبر 2022. ويتضمن هذا التمديد للهدنة التزاماً من الأطراف بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن”.

وأضاف في بيان “توطيداً للفرصة التي تقدمها الهدنة نحو سلام مستدام، سوف أكثِّف جهودي أيضاً مع الطرفين للتوصل في أقرب وقت ممكن إلى اتفاق هدنة موسَّع. هذا وقد شَارَكتُ مع الطرفين مقترحاً عن اتفاق هدنة موسَّع وتلقيت تعليقات جوهرية من الجانبين حول هذا المقترح”.