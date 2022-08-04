نقابي إيطالي: المعونات الحكومية مجرد صدقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى نقابي إيطالي، أن المعونات التي تمنحها حكومة بلاده للشعب في إطار المرسوم الخاص بها، لا تتعدى كونها مجرد صدقات.

وقال الأمين العام لاتحاد العمل الإيطالي (UIL)، بييرباولو بومباردييري في تصريحات إذاعية الخميس، “إنني أؤكد الشعور السائد بالسخط، وليس ذلك من جانب النقابات العمالية وحسب”، بل وكذلك “من قبل الناس، العمال والمتقاعدين الذين توقعوا استجابة مهمة لوقف التضخم المستمر”.

وأضاف بومباردييري، أن “ما أوضحته الحكومة منذ بعض الوقت كان يسير في الاتجاه الصحيح”، لكن “القرارات الاقتصادية الكمية التي اوضحت يوم أمس سخيفة، والتدابير صدقات لا تعدى كونها مجرد”.

وخلص الأمين العام لـ(UIL)، الى القول، “آمل أن يكون هناك تدخلاً اليوم بهذا الصدد في اجتماع مجلس الوزراء”.