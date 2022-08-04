برلسكوني: لن أكون رئيساً لمجلس الوزراء أو الشيوخ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال رئيس حزب (فورتسا إيتاليا) سيلفيو برلسكوني: “لم أقرر بعد ما إذا كنت سأترشح للانتخابات، لكن الإشاعة حول طموحي بأن أكون رئيسًا لمجلس الشيوخ لا أساس لها من الصحة بالتأكيد”.

وفي تصريحات إذاعية الخميس، رداً على السؤال: أيمكنك شغل منصب رئيس الوزراء؟ أجاب برلسكوني: “كلا، ليس منصب رئيس الوزراء، لقد فعلت ذلك لأكثر من 10 سنوات بنتائج رائعة، والآن علينا أن نسمح بوجود شخص يمكنه القيام بعمل أشياء جيدة”.

أما على السؤال حول ترشح ما في انتخابات 25 أيلول/سبتمبر المقبل، فقد أجاب أنه “ربما سأترشح لمجلس الشيوخ، لكنني أعتقد أنني سأكون أكثر فائدة من خلال البقاء في أوروبا، والعمل على إقناع الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف تجاه الولايات المتحدة، الصين وروسيا”.

وتابع رئيس الوزراء الأسبق، أنه “للقيام بذلك، يجب أن تصبح أوروبا قوة عسكرية، بجيش مشترك قوامه 100 ألف جندي، لكن من الضروري تعديل مادة الدستور التي تتطلب تصويتًا بالإجماع. لكن يكفي أن تقول دولة واحدة فقط: كلا! من بين 26 دولة، ليتوقف كل شيء”.

وخلص زعيم حزب (فورتسا إيتاليا) الى القول، إن “نحن بحاجة إلى أغلبية مؤهلة، لبعض الأمور على الأقل، وفي أوروبا، أعتقد أنني أستطيع أن ألعب دورًا مهمًا، وسنرى ما ينبغي القيام به”.