إيطاليا: مرسوم المساعدات يعزز مبلغ الضمان الاجتماعي للكهرباء والغاز

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ نصّت مسودة مرسوم الحكومة الإيطالية الخاص بالمساعدات على تعزيز المكافأة الاجتماعية للكهرباء والغاز للمواطنين الذين يعانون من صعوبات اقتصادي أو ظروف صحية خطيرة.

ووفقا للمسودة، تندرج هذه الفقرة ضمن الإجراءات المقررة للربع الرابع من العام الجاري بموجب مرسوم المساعدات، في إطار الإجراءات العاجلة للتصدي لارتفاع أسعار فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي والوقود”.

وحسب النص، فإن “الهدف يتمثل بالحفاظ على تكلفة الفواتير بالنسبة للعملاء المدعومين دون تغيير مقارنة بالربع السابق، بما يتوافق مع الملامح المميزة لأصحاب المزايا المذكورة أعلاه”.

هذا ومن المقرر أن ينظر مجلس النواب في نص المرسوم في الـ13 من أيلول/سبتمبر المقبل، بينما ستدرسه اللجان المعنية اعتبارًا من الـ7 من الشهر ذاته، وفقا لما تمخض عنه اجتماع قادة الكتل السياسية في المجلس.

وقد تم تحديث وقت اجتماع الجلسة المقبلة لقادة الكتل غدًا عند الساعة 11:00 لتقييم الحكم الخاص بالعملية الضريبية وإدراك ما إذا كان من الممكن تحديد موعد التدقيق الأسبوع المقبل أو تأجيله إلى أيلول/سبتمبر.