إيطاليا: 60% من المواطنين أوقفوا استخدام أجهزة التكييف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، أنه على الرغم من درجات الحرارة المرتفعة، فبسبب ارتفاع أسعار الطاقة، قرر 6 من بين كل 10 إيطاليين (60٪) ممن لديهم مكيفات هواء في منازلهم، تقليل الاستهلاك هذا الصيف عن طريق تحمّل درجة حرارة أعلى من المعتاد.

وكشف استطلاع (كولديريتي/إيكسيه) حول سلوك الإيطاليين في فصل الصيف، الذي يسلط الضوء على آثار ارتفاع الأسعار على الاستهلاك، عن “التزام يبرز شعور الإيطاليين بالمسؤولية إزاء القيود المعلنة في الخريف المقبل، كما يؤكد الوضع الاقتصادي الصعب الذي يجبر الناس على تقليص السلع الأساسية مثل الغذاء والطاقة أيضاً”.

وأكد اتحاد الزراعيين الإيطاليين (كولديريتّي) أنه “مع وصول الموجة الجديدة من ارتفاع الحرارة الشديد، فمع ذلك، من الضروري اتباع بعض قواعد الفطرة السليمة وتقليل التعرض لأشعة الشمس، خاصة في الساعات المركزية من اليوم، ارتداء ملابس ذات ألوان فاتحة مصنوعة من القطن أو غيره الألياف الطبيعية، الاستحمام بماء فاتر، والبقاء في الظل”.

وأشار الاستطلاع إلى أنه “قبل كل شيء، يجب الدفاع عن النفس بنظام غذائي يشتمل على الماء والأطعمة المنعشة مثل الفواكه والخضروات الموسمية الغنية بالبوتاسيوم والكالسيوم والحديد، وهي ضرورية لتنشيط الجسم وتجديد المياه والأملاح المعدنية المفقودة جراء التعرق المفرط”.

وخلص اتحاد الزراعيين الإيطاليين إلى القول، إن “فقدان السوائل والكهرل (الإلكتروليتات) هو أسوأ خطر في الأيام التي ترتفع فيها درجات الحرارة، وهي حالة خطيرة بشكل خاص على الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل الأطفال وكبار السن”.