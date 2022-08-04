طالبان تنفي علمها بوجود الظواهري في كابول

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفت حكومة حركة طالبان في أفغانستان علمها بوجود زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، في كابول، والذي أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مقتله في هجوم عبر طائرة مسيّرة نهاية الأسبوع الماضي

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد عبر منصة (تويتر) اليوم الخميس: “في يوم 2 محرم (الاحد الماضي) نفذت غارة جوية على منزل سكني في مدينة كابول، وبعد يومين ادعى الرئيس الأمريكي جو بايدن أن القوات الأمريكية استهدفت زعيم القاعدة الدكتور أيمن الظواهري في هذا الهجوم. وليس لدى إمارة أفغانستان الإسلامية أي معلومات عن وصوله وإقامته في كابول”.

وأضاف “لقد وجهت قيادة إمارة أفغانستان الإسلامية الأجهزة الأمنية والاستخبارات بإجراء تحقيق شامل وجاد في القضية. كما لم يتوجه من أرض أفغانستان أي خطر أو تهديد لأحد بما في ذلك أمريكا”، مؤكدا رغبة الحركة في “تنفيذ اتفاق الدوحة”، وإن الغارة الامريكية تعتبر “إنتهاكا للاتفاقية”، الأمر الذي “ندينه بشدة مرة أخرى”.