إيطاليا: تقلص أعداد الشركات في الربع الثاني لعام 2022 بنسبة 2.7٪

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، أن في الربع الثاني من عام 2022، انخفض العدد الإجمالي لتسجيلات الأعمال الجديدة بنسبة 2.7٪، بعد خصم التأثير الموسمي.

وقال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) في تقرير الخميس، إنه “مقارنة بالربع السابق، تجدر الإشارة إلى أن الزيادة الصافية في تسجيل شركات النقل الجديدة كانت بنسبة 22.6٪، خدمات المعلومات والاتصالات 5.7٪، استئناف مؤسسات الضيافة والتموين بنسبة 2.7٪”، بينما “كانت “النتيجة سلبية بالنسبة لقطاع البناء بـ12.4٪ وكذلك تأثير انتقالي كبير في القطاعات المتبقية”.

وذكر التقرير، أنه “كما هي الحال في الربع السابق، فإن القطاعات الإنشائية، المالية، العقارية والمهنية هي الوحيدة التي تجاوزت فيها التسجيلات الصافية من التأثير الموسمي، المستويات التي تم التوصل إليها عند نهاية عام 2019 بشكل كبير”، وذلك “على الرغم من الاتجاهات غير المستقرة التي لوحظت في الأرباع الماضية لعام 2019 على أساس دوري”.

وأشار (إستات) إلى “انخفاض العدد الإجمالي للتسجيلات بنسبة 7.1٪ من حيث الاتجاه أيضاً”، وقد “كان الانخفاض في قطاع التجارة بنسبة 21.2٪، وفي خدمات المعلومات والاتصالات ملحوظًا بشكل خاص، إذ بلغ نسبة 17.7٪”.

وخلص التقرير الإحصائي الى القول، إن “القطاعات التي سجلت أكبر نمو هي النقل بنسبة 31.4٪، وكذلك الضيافة والمطاعم التي ارتفعت بنسبة 11.7٪”، كما “انخفض العدد الإجمالي لحالات الإفلاس مقارنة بالربع السابق بنسبة 2٪ وبـ14.7٪ مقارنة مع الربع نفسه من عام 2021”.