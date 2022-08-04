دبلوماسي إيطالي يزور إيران ويلتقي باقري قبل استئناف محادثات فيينا  

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أن المدير العام للشؤون السياسية والأمنية في الوزارة، السفير باسكوالي فيرارا أجرى زيارة لطهران في الفترة من 2 إلى 4 آب/أغسطس لعقد مشاورات مع نظرائه الإيرانيين.

وأشارت المذكرة الصادرة الخميس عن الخارجية الإيطالية إلى أن فيرارا التقى خلال الزيارة نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، رئيس الوفد الإيراني إلى مفاوضات فيينا حول الملف النووي، علي باقري كني، ومسؤولين مؤسسيين آخرين.

وتمركزت المحادثات حول “آفاق المفاوضات الجارية بشأن الاتفاق النووي، مع إشارة خاصة إلى الملفات العالقة”.

وأفادت المذكرة بأن الاجتماعات أتاحت أيضا “فرصة لمناقشة أهم جوانب الشراكة الثنائية والتطورات الأخيرة في الملفات الإقليمية”.

هذا ومن المقرر استئناف مفاوضات الملف النووي الإيراني في فيينا اليوم الخميس، والتي ستشهد مشاركة غير مباشرة للولايات المتحدة.