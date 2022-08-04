إيطاليا: 161 وفاة جديدة بسبب كوفيد والاصابات حوالي 43 ألفا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الخاصة بالوضع الوبائي اليومي لكوفيد-19 الصادرة مساء الاربعاء (4 آب/أغسطس) تسجيل 161 حالة وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و42 ألفا و976 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

الوفيات أمس الأربعاء كانت 171 حالة وفاة والاصابات المؤكدة بلغت 45 ألفا و621 إصابة.

وبأرقام اليوم يرتفع عدد الأشخاص الذين حصد الوباء أرواحهم منذ تفشيه 172 ألفا و729.

وسجلت نسبة الحالات الإيجابية مقارنة بعدد الاختبارات تراجعا طفيفا حيث بلغت 17,7 في المئة، بعد أن كانت أمس 17,8 في المئة.

ووفق بيانات الوزارة، انخفض عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات اليوم بواقع 34 مريضا ليبلغ 362، وكذلك حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (272 مريضا أقل) لتصل إجمالا إلى 9 آلاف و734.

مجموع الحالات الإيجابية بالفيروس اليوم مليون و175 ألفا و294 حالة، ما يعادل انخفاضا قدره 26 ألفا و149 مقارنة بالأمس.

حصيلة الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس في إيطاليا منذ بداية الازمة الصحية، بمن فيهم المتعافون والضحايا وأصحاب الحالات الإيجابية، يقدر اليوم بـ21 مليونا و213 ألفا و559.