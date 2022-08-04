سالفيني يدعو يمين الوسط لتسمية المرشحين لحقائب الخارجية والاقتصاد والعدل قبل الانتخابات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن زعيم حزب الرابطة الإيطالي، ماتيو سالفيني أن تحالف يمين الوسط سيعلن عن مرشحيه لمنصب وزيري الخارجية والاقتصاد العدل قبل إجراء الانتخابات البرلمانية في 25 أيلول/سبتمبر القادم.

ويقود التحالف أحزاب (إخوة إيطاليا) بزعامة جورجا ميلوني والرابطة بقيادة سالفيني و(فورتسا إيتاليا) الذي يرأسه سيلفيو برلسكوني.

وقال سالفيني للصحفيين، خلال زيارته اليوم الخميس للنقطة الساخنة في منطقة إيمبرياكولا بجزيرة لامبيدوزا، “أعتقد أن الحكومة القادمة ستكون حكومة سياسية، لأنه بعد العديد من التكنوقراط ستتحمل السياسة الجيدة المسؤولية وستمتلك الشجاعة لاتخاذ خياراتها الخاصة”. وأردف “بالنسبة لبعض الحقائب الوزارية، أود أن يعلن يمين الوسط عن أسماء مرشحيه قبل التصويت، خاصة الوزارات المهمة من وزارة الاقتصاد مرورا بالشؤون الخارجية إلى العدل”. وقال سالفيني “أعتقد أن يمين الوسط سيحظى بأغلبية جيدة في مجلسي النواب والشيوخ وحزب الرابطة سيحقق نجاحا أكبر”.