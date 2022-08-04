سالفيني: الاتفاقيات مع ليبيا وتونس بملف الهجرة ضرورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف زعيم حزب الرابطة الإيطالي، ماتيو سالفيني الاتفاقيات مع ليبيا وتونس بشأن إدارة ملف الهجرة بـ”الضرورية”.

وقال سالفيني للصحفيين، خلال زيارته للنقطة الساخنة بجزيرة لامبيدوزا اليوم الخميس “آمل أن تجد ليبيا الهدوء والديمقراطية لأن الأمر ليس كذلك اليوم وتونس أيضًا”. وشدد زعيم حزب الرابطة على الأهمية “الاستثنائية” لهاتين الدولتين على الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط، و”لكن في الوقت الحالي لديهما مشاكل كبيرة”، على حد وصفه.

وأضاف “التعاون مع خفر السواحل التونسي والليبي بالتأكيد سيكون أمرًا أساسيًا “، ملفتا إلى “الخطأ الفادح” الذي ارتكبته إيطاليا وأوروبا بالسماح لتركيا وروسيا بتقوية نفوذهما في ليبيا.