كونتي: التحالف مع الحزب الديمقراطي بعد التصويت غير مرجح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-استبعد رئيس حركة خمس نجوم، جوزيبي كونتي تحالف الحركة مع الحزب الديمقراطي بعد التصويت، على غرار حكومته الثانية (5 أيلول/سبتمبر 2019-26 كانون الثاني/يناير 2021).

وقال كونتي، في مقابلة مع موقع صحيفة (لا ريبوبليكا) على الانترنت “التحالف مع الحزب الديمقراطي يبدو لي ليس محتملا تماما. لقد وضع هذا الحزب نفسه في مرجل، ولا أعرف ما الذي سيخرج منه”، في إشارة إلى تحالفات الديمقراطيين مع أحزاب صغرى محسوبة على الوسط وعلى اليسار.

وأشار كونتي إلى أن زعيم حزب (اليسار الإيطالي) “نيكولا فراتّويانّي محاور جاد، لكن إذا كان في هذه اللحظة يتحدث هو وبونيللي (حزب الخضر) مع الحزب الديمقراطي وإذا لم يتفقوا على المقاعد فلن نقبل أن يأتوا إلينا (…) موقفنا واضح جدا بشأن المحتويات والبرامج وبوسعنا إرضاء الناخبين اليساريين ومواجهة أجندة اليمين بأكثر الطرق فعالية. برنامج اليمين وما يضعه من حلول ليست ملائمة بالنسبة لنا على الإطلاق “.