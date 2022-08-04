ستولتنبرغ: روسيا قد تهاجم دولًا أخرى مجاورة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) يانس ستولتنبرغ من أن روسيا “قد تهاجم دولًا أخرى مجاورة “، إذا انتصر الرئيس فلاديمير بوتين في الحرب على أوكرانيا.

وقال، في خطاب ألقاه الخميس في مخيم صيفي نظمه شباب الحزب الديمقراطي الاجتماعي النرويجي في جزيرة أوتويا على بعد حوالي أربعين كيلومترًا شمال غربي أوسلو، “إذا انتصرت روسيا في هذه الحرب، فسيكون ذلك بمثابة تأكيد لبوتين على نجاح أعمال العنف. وبعد ذلك، قد يأتي الدور على الدول المجاورة الأخرى”، مشددا على أهمية دعم أوكرانيا.

وأشار إلى “إن العالم الذي يستوعب فيه بوتين أنه سيحصل على ما يريده باستخدام القوة العسكرية هو عالم أكثر خطورة بالنسبة لنا”، منوها بأن المهمة الثانية لحلف الناتو هي منع الصراع من التوسع.

وأعلن ستولتنبرغ أن أوكرانيا تستعد لهجوم مضاد في الجنوب، واصفا المرحلة الحالية من الصراع بأنها “حرب استنزاف دموية ووحشية”، كما حذر من أن روسيا تشكل “تهديدًا متزايدًا” للنرويج في ظل غزوها أوكرانيا.