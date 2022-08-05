إيطاليا: تراجع الإنتاج الصناعي في حزيران للشهر الثاني على التوالي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أن في شهر حزيران/يونيو الماضي، كان هناك انخفاض دوري في مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل موسميا، وللشهر الثاني على التوالي.

وقال تقرير للمعهد الوطني للإحصاء (إستات) الجمعة، إن “الديناميات السلبية امتدت لتشمل جميع القطاعات تقريبًا، باستثناء قطاع الطاقة”، مبيناً أنه “إذا نظرنا إلى الربع الثاني ككل، فإن التغيير الدوري الناتج يكون إيجابيًا”.

وأشار البيان إلى أنه “من حيث الاتجاه أيضاً، كان الإنتاج الصافي من تأثيرات التقويم، آخذ في التناقص”، وأنه “على المستوى القطاعي، ازداد الانخفاض في مجال السلع الرأسمالية، بينما شهد مجالي السلع الاستهلاكية والطاقة نمواً ملحوظاً”.