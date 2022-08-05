إيطاليا: تراجع مؤشر عدوى كوفيد إلى 0.9 مقارنة بالأسبوع السابق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلن معهد الصحة العالي الإيطالي (ISS) أن مؤشر انتشار عدوى الفيروس (Rt) في إيطاليا، لا يزال يتناقص بشكل مستمر.

وأوضح المعهد في نشرته الأسبوعية التي تستند إلى بيانات الرصد الرئيسية لغرفة التحكم التابعة للمعهد ووزارة الصحة، أن “في الفترة من 13 إلى 26 تموز/يوليو، كان متوسط ​​المؤشر المحسوب على حالات الإصابة المصحوبة بأعراض وباء كوفيد 19، قد توقف عند 0.9 في نطاق يتراوح بين 0.82-1.06، وهو يسجل بذلك انخفاضاً مقارنة بالأسبوع السابق”.

وذكرت النشرة، أن “المؤشر القائم على حالات الاستشفاء يتناقص هو الآخر أيضاً، وأن أقل عتبة لحالات الإصابة بالوباء، بلغت 0.82 (في نطاق بين 0.80-0.84) حتى الـ26 من تموز/يوليو المنصرم، مقابل مؤشر توقف عند 0.95 (في نطاق بين 0.94-0.97) في الـ19 من الشهر ذاته”.

وأشارت نشرة المعهد إلى أن “الوضع الوبائي المرتبط بكوفيد 19 يستمر بالتحسن”، وأن “معدل العدوى الأسبوعي ينخفض ​​على الصعيد الوطني، ليبلغ 533 لكل 100 ألف نسمة، في الفترة من 29 تموز/يوليو حتى الـ4 من آب/أغسطس، مقابل 727 لكل 100 ألف نسمة (من 22-28 تموز/يوليو)”.