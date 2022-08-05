دبلوماسي ايطالي: لسالفيني وبرلسكوني وكونتي مسؤولية كبيرة في اسقاط الحكومة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب مسؤول دبلوماسي ايطالي عن الاقتناع بأن زعماء أحزاب الرابطة ماتيو سالفيني، (فورتسا إيتاليا) سيلفيو برلسكوني وحركة خمس نجوم، جوزيبّي كونتي، يتحملون مسؤولية كبيرة جداً في إسقاط حكومة ماريو دراغي.

وقال وكيل وزارة الخارجية والأمين العام لحزب (+ أوروبا)، بينيديتّو ديلا ڤيدوڤا، في تصريحات إذاعية الجمعة، إن “دراغي كان يعمل بشكل جيد للغاية، لصالح إيطاليا وأوروبا”، مبيناً أن “15 يومًا مرت (منذ استقالة الحكومة)، لكن الفرق بين أولئك الذين أرادوا إبقاء دراغي في قصر (كيجي)، مقر الحكومة والذين يتحملون مسؤولية إبعاده عنه ما يزال قائماً”.

وذكر ديلا ڤيدوڤا أنه “كان من الممكن أن نتمتع بهذه النعمة الإلهية لمدة 7/8 أشهر أخرى، إلا أننا وضعنا هذا الهدف الخاص بطريقة نهزم بها أنفسنا”. واختتم بالقول إن “سالفيني، برلسكوني وكونتي يتحملون هذه المسؤولية السياسية الخطيرة للغاية”.