سالفيني: حاجة لمفوض استثنائي لإدارة تدفقات الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لامبيدوزا ـ قال زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني: “نحن نعمل على زرع فكرة تعيين مفوض استثنائي يتم اختياره من الجيش، لإدارة التدفقات وتطبيق الضوابط، بشكل لا يثقل كاهل مديريات الشرطة وإدارات المحافظات فقط”.

وفي حديث إلى الصحفيين في جزيرة لامبيدوزا الصقلية، الجمعة، أضاف سالفيني، أن “حل قضية الهجرة لا يتمثل بملء إيطاليا بمراكز استقبال المهاجرين. أنا لا أفهم سبب افتتاح مركز استقبال في بانتيليريا (جُزيرة تقع بين صقلية وتونس)، فهذا يعني القول: هيا تعالوا، هناك متسع للجميع”.

وخلص السيناتور الإيطالي مؤكداً القول: “عندما سنعود إلى الحكومة، ستصبح الهجرة مرة أخرى ظاهرة خاضعة للسيطرة والاحتواء”.