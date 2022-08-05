إيطاليا تعلن تفعيل خطة وطنية لاستقبال جرحى بحادثة انفجار شاحنة الوقود جنوبي ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الإيطالية اليوم الجمعة تخصيص 3 مليون يورو من أجل “ضمان تنفيذ تدخلات استثنائية وعاجلة لدعم عمليات الإنقاذ ومساعدة السكان المعنيين”، بشأن حادثة انفجار شاحنة نقل الوقود بمنطقة الزوية التابعة لمدينة أوباري جنوب ليبيا يوم الاثنين الماضي والتي أسفرت عن قتلى والعديد من الجرحى.

وأشارت إلى أن مبادرة رئاسة الوزراء تمت بناء على اقتراح رئيس الحكومة ماريو دراغي وتتضمن تفعيل نظام عمليات الإنقاذ الصحي المركزي البعيد (Cross) للكشف عن الأسرة المتاحة على المستوى الوطني ووضع خطة تنظيمية مناسبة للنظام الصحي الوطني لنقل الجرحى إلى إيطاليا.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة قد أعلن التنسيق لنقل الحالات الحرجة للعلاج في تونس وإسبانيا وإيطاليا.