المفوضية: الكرملين يتحجج بالعقوبات كذريعة لعدم إعادة تشغيل نورد ستريم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أشارت المفوضية الأوروبية إلى أن نظام العقوبات على روسيا “لا يطال السلع أو التقنيات المتعلقة بالنقل الصناعي للغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي ولا يخضع (أنبوب) نورد ستريم 1 لأي ​​عقوبات”.

وقالت المتحدثة باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي، أريانا بوديستا للصحفيين اليوم الجمعة “من وجهة نظرنا لا يوجد شيء في العقوبات يمكن أن يؤثر على عودة التوربين” بعد صيانته في كندا، وهو ما أكدته ألمانيا، مشددة على أن الكرملين يتحجج بالعقوبات كـ”ذريعة” لعدم إعادة تشغيل نورد ستريم 1 بطاقته الكاملة.

وبدوره أوضح كبير المتحدثين، إيريك مامير أن “هذه ليست وجهة نظر المفوضية، بل لا يوجد شيء في العقوبات يمنع توربين شركة سيمنز الوصول إلى روسيا”، وكل شيء آخر يقال عن هذا الموضوع فهو “ببساطة خطأ”.