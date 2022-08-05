إيطاليا: 175 وفاة جديدة جراء كوفيد ووزير الصحة يؤكد تحسن الوضع الوبائي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الخاصة بالوضع الوبائي اليومي لكوفيد-19 الصادرة مساء الجمعة (5 آب/أغسطس) تسجيل 175 حالة وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و38 ألفا و219 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وفي هذا الصدد، أشار وزير الصحة روبرتو سبيرانتسا إلى أن البيانات عن الحالة الوبائية “في تحسن”، إلا أنه أكد على أنه “ما زلنا بحاجة لحماية الفئات الضعيفة بمتابعة حملة التطعيم” بالجرعة الرابعة.

الوفيات أمس الخميس كانت 161 حالة وفاة والاصابات المؤكدة بلغت 42 ألفا و976 إصابة.

وبأرقام اليوم يرتفع عدد الأشخاص الذين حصد الوباء أرواحهم منذ تفشيه 172 ألفا و904.

وتراجعت نسبة الحالات الإيجابية مقارنة بعدد الاختبارات إلى 17,1 في المئة، بعد أن كانت أمس 17,7 في المئة.

ووفق بيانات الوزارة، استمر الانخفاض في عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات، حيث تراجع اليوم بواقع 11 مريضا ليبلغ 337، وكذلك حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (337 مريضا أقل) لتصل إجمالا إلى 9 آلاف و397.

مجموع الحالات الإيجابية بالفيروس اليوم مليون و147 ألفا و179 حالة، ما يعادل انخفاضا قدره 28 ألفا و115 مقارنة بالأمس.

حصيلة الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس في إيطاليا منذ بداية الازمة الصحية، بمن فيهم المتعافون والضحايا وأصحاب الحالات الإيجابية، يقدر اليوم بـ21 مليونا و251 ألفا و774.