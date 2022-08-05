ميلوني لـ فوكس نيوز الامريكية: أنا على استعداد لقيادة الحكومة الإيطالية القادمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) اليميني، جورجا ميلوني عن استعدادها لرئاسة الحكومة القادمة في حالة نيل حزبها العدد الأكبر من الأصوات وفوز تحالف يمين الوسط، الذي يشمل حزبي (الرابطة) بقيادة ماتيو سالفيني و(فورتسا إيتاليا) بزعامة سيليفو برلسكوني وأحزاب صغرى أخرى.

وقالت ميلوني، في مقابلة مع (فوكس نيوز) الامريكية “نعم، استطلاعات الرأي تشير إلى أن حزب إخوة إيطاليا يمكن أن يفوز في الانتخابات المقبلة ضمن تحالف يمين الوسط والحزب الذي يفوز في الائتلاف يمكنه التعبير عن رئيس الوزراء وأنا زعيمة ذلك الحزب، لكن علينا أن نرى ذلك عندما يصوت الإيطاليون” في 25 أيلول/سبتمبر القادم.

وأضافت “يمكن أن أصبح أول امرأة تقود حكومة إيطالية في تاريخنا وهذا بالنسبة لي سيكون شرفًا كبيرًا تمامًا، كما هو الحال بالنسبة لكوني أول امرأة تقود مجموعة سياسية أوروبية” وهي تحالف المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين (Ecr)

وأشارت ميلوني إلى “إن قيادة دولة عظيمة مثل إيطاليا شرف كبير، ولكنه يحمل معه عبئا. فإيطاليا تواجه وضعا صعبا والجميع يعرف ذلك: الحرب في أوروبا، التضخم، مشاكل الغاز وإمدادات الكهرباء. قد يكون لدينا موسم صعب وحملتنا الانتخابية هي إخبار الإيطاليين بالحقيقة وألا نعد بأي شيء لا يمكننا الوفاء به”.